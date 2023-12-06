Общество 06 декабря 2023, 17:05 Врач Круглова: утягивающее белье плохо воздействует на кожу

Читать 360tv в

С корректирующим бельем нужно обходиться очень аккуратно, оно плохо воздействует на кожу и может вызвать дерматит. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с Life.

По словам специалиста, при длительном ношении белья с высокой степенью утяжки может появиться зуд или раздражение на коже.

Реклама

Также такое белье — не лучший выбор для новогодней ночи или корпоратива. При переедании оно может вызвать дискомфорт у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, отметила диетолог.