Общество 24 ноября 2023, 12:37 Врач Круглова посоветовала варить пельмени согласно инструкции, чтобы защититься от патогенов

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Специалисты Роскачества обнаружили опасные бактерии и микроорганизмы в пельменях, которые продают в магазинах. В связи с этим диетолог Наталья Круглова посоветовала выбирать более надежных производителей при покупке продукта, сообщил «ФедералПресс».

Однако даже в блюдах достаточно крупных производителей встречаются патогены, добавила эксперт. По ее словам, полную защиту от них обеспечит термическая обработка.

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Круглова отметила, что время приготовления пельменей нужно выбирать исходя из информации на упаковке. Сальмонелла, листерия и кишечная палочка разрушаются под воздействием высоких температур.