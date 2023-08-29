Общество 29 августа 2023, 17:26 Врач Кривошеева посоветовала водителям не садиться за руль на пустой желудок

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Чувство голода снижает концентрацию водителей, из-за чего повышаются риски попасть в ДТП. Об этом сообщила врач-эндокринолог Анна Кривошеева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, из-за голода снижается уровень глюкозы в крови, в результате чего появляется легкое головокружение и чувство слабости. При этом переедания также негативно сказываются на внимании водителей и нарушают способность концентрироваться.

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Врач отметила, что кофе и энергетики способны поднять тонус и производительность, однако эти напитки дают лишь кратковременный эффект.