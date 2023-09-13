13 сентября 2023, 16:42
Врач Крашкина: дыхательные практики помогут справиться с чувством тревоги
Избавиться от повышенной тревожности можно благодаря выполнению определенных дыхательных упражнений. Об этом сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, для расслабления человеку следует сделать вдох на четыре счета, задержать дыхание на пару секунд, после чего медленно выдохнуть.
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Кроме того, справиться с чувством тревоги способны физические нагрузки — благодаря спорту снижается уровень адреналина в крови и проходит напряжение в теле, сообщил «Петербургский дневник».
психология
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