Общество 13 сентября 2023, 16:42 Врач Крашкина: дыхательные практики помогут справиться с чувством тревоги

Читать 360tv в

Избавиться от повышенной тревожности можно благодаря выполнению определенных дыхательных упражнений. Об этом сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, для расслабления человеку следует сделать вдох на четыре счета, задержать дыхание на пару секунд, после чего медленно выдохнуть.

Реклама

Кроме того, справиться с чувством тревоги способны физические нагрузки — благодаря спорту снижается уровень адреналина в крови и проходит напряжение в теле, сообщил «Петербургский дневник».