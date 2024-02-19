Общество 19 февраля 2024, 13:25 Врач Кожухова сообщила, что причины частых болезней у детей могут быть связаны с тревогой или стрессом

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Врач-психиатр, психолог Центра спортивной медицины НИКИ детства Индира Кожухова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что частые болезни у детей не всегда связаны с ослабленным иммунитетом. Иногда причинами могут выступать стресс и тревога.

Часто болеющий ребенок, по словам специалиста, может не иметь чувство безопасности дома. Также вводить в стресс могут требования от родителей получать высокие оценки.

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«В стресс детей вводят тревожные и гиперопекающие родители, множество кружков, требования высоких оценок и успехов, высокие ожидания родственников», — сказала психолог.

Кожухова призвала родителей не оставлять маленького человека со стрессом один на один, а пытаться разговаривать с ним и всячески помогать.