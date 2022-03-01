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    01 марта 2022, 16:58

    Нейрохирург Котов скончался на Урале

    Артур Блянихов

    В возрасте 61-го года скончался врач Анатолий Котов, который заведовал нейрохирургическим отделением в Курганской областной клинической больнице. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

    В департаменте отметили высокий профессионализм, самоотверженность и невероятную самоотдачу Котова. Его пациенты также обратили внимание на знания и ум врача.

    «Анатолию Викторовичу от всей души благодарность и спокойных пациентов», — написали местные жители.

    Прощание с Котовым намечено на 2 марта. Оно пройдет во дворе Курганского областного патологоанатомического бюро.