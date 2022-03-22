Врач-косметолог Ольга Андриянова перечислила противопоказания для лазерных процедур

Косметологические лазерные процедуры имеют ряд противопоказаний, о которых нужно знать, планируя визит к косметологу. Об этих противопоказаниях «Известиям» рассказала врач-косметолог Ольга Андриянова.

К категорическим противопоказаниям относятся аллергия на солнечный свет, период беременности и лактации у женщин, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, инфекционные и вирусные заболевания.

«Мы также отказываем в проведении лазерных процедур при любых кожных заболеваниях, связанных с угрями и акне в стадии обострения, а также если присутствуют высыпания в количестве от трех до десяти, так как это может спровоцировать появление новых воспалительных элементов», — рассказала врач.

Кроме того, подождать с лазерными процедурами стоит тем, у кого есть микротравмы кожи лица — например, после недавно проведенных процедур пилинга или нанесения в домашних условиях крема и сыворотки, содержащей ретинол. После отпуска, если пациент загорал на солнце, следует выждать две недели. Также относительным противопоказанием является прием антибиотиков.