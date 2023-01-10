Общество 10 января 2023, 12:56 Врач Коротеев: с 1 января в Петербурге выявили 19 новорожденных из группы высокого риска

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Главный врач Санкт-Петербургского медико-генетического центра Александр Коротеев в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, что в первые дни работы с начала нового года в городе были выявлены 19 новорожденных из групп высокого риска.

Всего в Санкт-Петербургском медико-генетическом центре с 1 января специалисты протестировали примерно 1000 новорожденных из Петербурга и других регионов Северо-Запада.

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Программа скрининга, как рассказал медик, включает тестирование каждого новорожденного ребенка на 36 нозологий — врожденных и наследственных заболеваний.

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«Пока ни об одном подтвержденном диагнозе я говорить не могу. Но мы выявили 19 детей высокого риска. Результаты отправлены на подтверждение в референс-центр в Москву, этот процесс длится около недели», — добавил Коротеев.