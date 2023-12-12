Общество 12 декабря 2023, 15:48 Врач Королева рассказала, что добавки в безалкогольном пиве вызывают зависимость от напитка

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Доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Известиями» рассказала, что добавки в безалкогольном пиве опасны тем, что они развивают привыкание к напитку.

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что слабоалкогольное и безалкогольное пиво может быть питательной средой кишечной палочки и сальмонеллы.

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Опасность пива кроется не в нарушении микрофлоры, а в том, что усилители вкуса, ароматизаторы и красители на психологическом уровне способны вызвать предрасположенность и привыкание к напитку, отметила медик.

«Впоследствии психологическое привыкание вызывает зависимость на физическом уровне», — сообщила Королева.