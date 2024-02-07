Общество 07 февраля 2024, 11:44 Врач Королева: молочные продукты могут провоцировать кожные заболевания и частые простуды

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Люди с непереносимостью лактозы встречаются все чаще. Такую тенденцию можно объяснить изменением процесса выращивания коров. Молоко стало несколько иным по составу, а человеческий организм не успевает подстраиваться под изменения. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, данные продукты способны провоцировать различные патологии. Так, реакцией могут быть кожные заболевания, частые простуды, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, внутренних органов и суставов.

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При появлении недомоганий, связанных со сбоями защитных функций организма, стоит пройти тест на скрытую непереносимость лактозы, посоветовала врач.