Общество 06 июня 2023, 18:40 Врач Конторович посоветовала выпускникам не пить валерьянку перед сдачей ЕГЭ

Читать 360tv в

Препараты с экстрактом валерианы обладают седативными свойствами, их не стоит употреблять выпускникам для успокоения перед сдачей ЕГЭ. Об этом сообщила врач-педиатр Анастасия Конторович «Газете.Ru».

По словам специалиста, школьник после приема валерьянки может ощутить сонливость, в результате чего хуже сдать экзамен. Если же выпускник жалуется на повышенную тревожность, то перед экзаменом стоит обратиться за советом к психологу.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, родителям необходимо поддерживать подростков морально, чтобы они чувствовали поддержку и любовь.