Общество 27 декабря 2023, 16:36 Врач Коновалов: проветривание помещения и влажная уборка помогут избежать передачи гриппа в семье

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Инфекционист Иван Коновалов рассказал, как не заразиться всем членам семьи, если один из них подхватил грипп. Заболевшие и здоровые должны находиться в разных комнатах, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Он также посоветовал чаще проветривать помещение и не забывать про влажную уборку. По словам врача, пациент особенно заразен первые пять дней. В это время он должен использовать медицинскую маску, добавило «ФедералПресс».