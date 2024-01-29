29 января 2024, 12:51
Врач Конев: работа и жизнь в небоскребах влияет на самочувствие сильнее перепадов атмосферного давления
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о перепадах атмосферного давления в конце января и начале февраля. В беседе с «Ридусом» информацию прокомментировал кардиолог Юрий Конев.
По его словам, в повседневной жизни встречаются более опасные для самочувствия ситуации, чем такие скачки. Речь идет о работе в небоскребах.
Реклама
«В Москве уже есть строения, высота которых более 300 метров, и значит перепады давления при спуске на лифте гигантские по сравнению с тем, что происходит в природе», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что людей, обладающих метеочувствительностью, не так уж много.
Врачи
Реклама
Реклама