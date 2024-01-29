Общество 29 января 2024, 12:51 Врач Конев: работа и жизнь в небоскребах влияет на самочувствие сильнее перепадов атмосферного давления

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о перепадах атмосферного давления в конце января и начале февраля. В беседе с «Ридусом» информацию прокомментировал кардиолог Юрий Конев.

По его словам, в повседневной жизни встречаются более опасные для самочувствия ситуации, чем такие скачки. Речь идет о работе в небоскребах.

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«В Москве уже есть строения, высота которых более 300 метров, и значит перепады давления при спуске на лифте гигантские по сравнению с тем, что происходит в природе», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что людей, обладающих метеочувствительностью, не так уж много.