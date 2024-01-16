Общество 16 января 2024, 15:47 Врач Кондрахин: постоянно возникающий стоматит может указывать на рак полости рта

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Терапевт Андрей Кондрахин перечислил причины стоматита, который характеризуют небольшие язвы во рту. Постоянно возникающие ранки могут сигнализировать о развитии онкологии губ или десен, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, такие неприятные симптомы порой указывают на наличие кандидоза ротовой полости, сифилиса и даже вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

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Врач добавил, что язвы способны появляться из-за неудачного протезирования или дефицита витаминов группы B в организме.