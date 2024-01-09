Общество 09 января 2024, 16:29 Врач Кондрахин посоветовал отказаться от алкоголя в дни потепления

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Стремительное потепление ожидается в России. Погодные изменения отразятся на состоянии людей, имеющих хронические недуги. В частности, к данному периоду необходимо подготовиться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом».

По его словам, важно сохранять спокойствие, поэтому лучше исключить любые стимуляторы. Так, кофе и сигареты дают дополнительную нагрузку на сердце, пояснил врач.

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Он также призвал полностью отказаться от алкоголя в дни потепления. Спиртное задерживает лишнюю воду в организме, из-за чего пациенту может стать хуже.