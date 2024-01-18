Общество 18 января 2024, 12:56 Врач Кондрахин назвал одышку и судороги признаками анемии

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Анемия — состояние, для которого характерно снижение уровня железа в организме. Пациент при этом испытывает постоянную слабость и упадок сил. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как заподозрить дефицит микроэлемента, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, основными симптомами являются одышка, бледность кожи, судороги и выпадение волос. В некоторых случаях возможны головокружение и даже потеря сознания, добавил «ФедералПресс».

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Эксперт отметил, что восполнить нехватку железа способны специальные препараты. Кроме того, в рацион следует добавить печень, рыбу, говядину и перепелиные яйца.