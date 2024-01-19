19 января 2024, 12:25
Врач Кондрахин: купание в проруби может быть опасно даже для здорового человека
Даже здоровый организм может негативно отреагировать на купание в проруби, которое является традиционным для Крещения. Об этом сообщил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом».
По его словам, резкая смена температуры способна спровоцировать рефлекторную задержку дыхания. Кроме того, есть вероятность перебоев в работе сердца, пояснил врач.
Реклама
Он отметил, что могут возникнуть и другие проблемы. Так, при погружении в ледяную воду у некоторых появляются судороги в ногах.
Врачи
Реклама
Реклама