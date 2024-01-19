Общество 19 января 2024, 12:25 Врач Кондрахин: купание в проруби может быть опасно даже для здорового человека

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Даже здоровый организм может негативно отреагировать на купание в проруби, которое является традиционным для Крещения. Об этом сообщил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом».

По его словам, резкая смена температуры способна спровоцировать рефлекторную задержку дыхания. Кроме того, есть вероятность перебоев в работе сердца, пояснил врач.

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Он отметил, что могут возникнуть и другие проблемы. Так, при погружении в ледяную воду у некоторых появляются судороги в ногах.