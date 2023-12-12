Общество 12 декабря 2023, 12:23 Врач Кондрахин: человека с высокой температурой нельзя укутывать

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Многие считают, что при лечении простуды необходимо как можно сильнее укутаться, чтобы пропотеть. Врач-терапевт Андрей Кондрахин развеял этот миф, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, дополнительный нагрев во время жара приведет к повышению температуры до критических значений.

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«Это абсолютно недейственный метод. Человек не сможет пропотеть, если его укутать, потому что нарушается теплообмен. <…> Начинается озноб: потеря тепла становится выше, периферия тепла закрывается, а кровообращение происходит слабо из-за токсического действия», — пояснил эксперт.

Он отметил, что при таком способе пациент почувствует улучшение состояния лишь вначале, однако впоследствии температура тела достигнет 40 градусов.