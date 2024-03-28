Общество 28 марта 2024, 16:24 Врач Кондрахин: БАДы с экстрактом красного риса могут блокировать работу печени

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Терапевт Андрей Кондрахин рассказал о рисках употребления красного риса, а также БАДов с соответствующим экстрактом. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Вещество в составе, пояснил специалист, дает нагрузку в снижении выработки холестерина.

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«То есть фактически печень блокируется им. Если мы говорим в целом, это не безобидный продукт», — отметил врач.

Он также добавил, что превышение дозы или неправильное приготовление могут вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе летальный исход.