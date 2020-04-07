Врач Комаровский: на карантине нужно больше танцевать и заниматься сексом
Советский и украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как быть активным во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщило РИА ФАН.
Своими советами Комаровский поделился во время интервью для программы на YouTube.
«Убираете в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день», — отметил он.
Педиатр уточнил, что нужно меньше есть и пить алкоголь. По его мнению, долгий карантин — хороший повод родителям пообщаться с детьми. Ведущий добавил, что просмотр телевизора во время приема пищи стоит заменить общением с семьей.