Общество 06 марта 2024, 16:16 Врач Колесник: печенье и мясные консервы содержат «скрытую» соль

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Кардиолог Этери Колесник заявила, что чрезмерное употребление соли может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Суточная норма приправы — пять граммов, однако в среднем рацион человека содержит 11 граммов соли, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, 80% от этого количества — «скрытая» соль. Она содержится в хлебе, печенье, мясных и рыбных консервах, сыре, сухих завтраках, чипсах и других обработанных продуктах, пояснила врач.

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Специалист напомнила, что ограничение данной приправы способствует снижению артериального давления, добавил RT.