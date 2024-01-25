25 января 2024, 16:23
Врач Кочегуров: желание опохмелиться может указывать на алкогольную зависимость
Не каждый человек способен диагностировать у себя или окружающих алкогольную зависимость, ведь эта болезнь развивается постепенно. Как определить, что вредная привычка стала расстройством, рассказал врач и эксперт по наркологии Вадим Кочегуров в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, проверка включает в себя несколько вопросов. Первый — приходила ли мысль о необходимости прекратить пить спиртное? Также важно вспомнить о критике в свой адрес из-за тяги к крепким напиткам, добавил сайт Inkazan.ru.
Реклама
Кроме того, нужно ответить, появлялось ли чувство вины после застолья и было ли желание опохмелиться, заключил специалист.
Врачи
Алкоголь
Реклама
Реклама