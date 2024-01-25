Общество 25 января 2024, 16:23 Врач Кочегуров: желание опохмелиться может указывать на алкогольную зависимость

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Не каждый человек способен диагностировать у себя или окружающих алкогольную зависимость, ведь эта болезнь развивается постепенно. Как определить, что вредная привычка стала расстройством, рассказал врач и эксперт по наркологии Вадим Кочегуров в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, проверка включает в себя несколько вопросов. Первый — приходила ли мысль о необходимости прекратить пить спиртное? Также важно вспомнить о критике в свой адрес из-за тяги к крепким напиткам, добавил сайт Inkazan.ru.

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Кроме того, нужно ответить, появлялось ли чувство вины после застолья и было ли желание опохмелиться, заключил специалист.