Общество 26 марта 2024, 16:46 Врач Клюхина: аллерген-специфическая иммунотерапия поможет в лечении пыльцевой аллергии

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Сезон аллергий начинается во время весеннего цветения ольхи, лещины и березы. Как справиться с обострением хронического заболевания, рассказала пульмонолог Юлия Клюхина в беседе с сайтом телеканала «Санкт-Петербург».

«Есть такой замечательный метод лечения аллергии — аллерген-специфическая иммунотерапия. Для пыльцевой аллергии, для поллиноза, например, мы можем эффективно лечить пациента от березы», — отметила врач.

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По ее словам, при таком способе человек в течение двух-трех лет принимает низкодозные препараты с содержанием пыльцы. Впоследствии доза увеличивается, благодаря чему организм вырабатывает защитную реакцию.