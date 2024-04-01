Общество 01 апреля 2024, 13:49 Врач Киселева: ощущение мурашек может свидетельствовать о проблемах с нервной системой

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Терапевт и эндокринолог Елена Киселева рассказала о причинах появления мурашек, которое не связано с холодом и другими внешними воздействиями. Одна из причин — расстройство чувствительности тканей, отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Кроме того, ложные ощущения могут возникать у пациентов с болезнями нервной системы, например рассеянным склерозом. В таком случае происходит нарушение проведения импульсов по нейронам, пояснила врач.

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Она также добавила, что данный симптом наблюдается при некоторых психических заболеваниях или приеме лекарств.