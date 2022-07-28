Врач Казанцев объяснил, каким образом жаркая погода может влиять на психику

Врач высшей категории, психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, каким образом аномальная жара может влиять на психическое состояние человека. Об этом он сообщил изданию «ФедералПресс».

По словам медика, большинство россиян переносят жару не очень хорошо.

«Большая часть россиян жару переносят плохо, так как мы, в общем-то, северные люди, живем в северном климате — жара у нас бывает редко, в очень короткий промежуток времени в году», — отметил он.

Во время жары многие граждане могут испытывать головокружение и повышенное потоотделение. Люди, которые имеют психические расстройства, могут проявлять вспышки агрессивного поведения, поскольку у них не всегда присутствует адекватное понимание опасности длительного нахождения под палящим солнцем.

Некоторые во время жары могут жаловаться на пониженную работоспособность и утомляемость, резюмировал медик.