27 февраля 2024, 12:35
Врач Казачкова: дефицит белка в рационе может стать причиной отеков
Отечность может указывать как на наличие заболевания, так и на неправильное питание. Что стоит изменить в рационе при данной проблеме, рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Казачков в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам врача, недостаточное количество потребляемого белка способно привести к задержке жидкости в организме. Кроме того, к причинам относится избыток соли и глюкозы.
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Эксперт также посоветовала исключить патологию щитовидной железы. Нарушения в работе этого органа зачастую вызывают отеки.
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