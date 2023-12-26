Общество 26 декабря 2023, 13:02 Врач Кавтеладзе: кормящие матери имеют 10-процентную вероятность вновь забеременеть

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Гинеколог-репродуктолог Елена Кавтеладзе в беседе с «Газетой.ru» рассказала, какие шансы на наступление беременности имеет кормящая мать.

Во время лактации вероятность составляет 10%, отметила специалист. По ее словам, гормональные изменения в такой период блокируют овуляцию, но не всегда.

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«Есть случаи, когда женщина беременела после родов, так и не дождавшись цикла. Это значит, что у нее овуляторная функция восстановилась», — пояснила врач.

В связи с этим она посоветовала предохраняться даже до наступления первой менструации после родов, добавили «Известия».