Общество 08 апреля 2024, 18:05 Врач Кашух: вода из-под крана может оказаться источником кишечных инфекций

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Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что вода из-под крана может оказаться источником опасных заболеваний. Важно кипятить жидкость перед употреблением, отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Всегда есть вероятность, что в сырой воде содержатся возбудители кишечных инфекций, например ротавирусы. Риск заражения зависит от количества микробов и состояния иммунитета, пояснила врач.

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По ее словам, в проточную воду способны попасть химические или радиоактивные примеси. Однако на практике такие отравления встречаются крайне редко.