Общество 04 марта 2024, 15:45 Врач Кашух: продукты без пищевых добавок не могут храниться длительное время

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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала спокойнее относиться к пищевым добавкам в продуктах. Многие из них человек и сам использует при приготовлении еды, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Например, под кодом Е500 скрывается пищевая сода, под Е330 — лимонная кислота, пояснила врач.

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Она также объяснила, что без консервантов и других подобных веществ продукты не могут храниться длительное время даже в холодильнике. Так, Е250, применяемый при производстве колбас, подавляет развитие опасных бактерий.