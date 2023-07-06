Общество 06 июля 2023, 19:19 Врач Кашух посоветовала покупать дыни в супермаркетах и крупных магазинах

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Лучше всего покупать дыни в крупных супермаркетах, где соблюдаются все условия хранения и на продукты есть необходимые документы. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в единичных торговых точках покупать дыню опасно, санитарные нормы в этих местах продаж зачастую не соблюдаются.

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Как сообщил сайт Рravda.Ru, сезон дынь в России начинается с начала августа и длится до сентября.