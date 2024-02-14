Общество 14 февраля 2024, 13:55 Врач Кашух назвала недосып и стресс причинами тяги к соленой пище

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Внезапная любовь к соленой пище может свидетельствовать об изменениях в организме. Одна из причин — гормональная перестройка, например беременность или предменструальный синдром. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Pravda.Ru.

Кроме того, данное пристрастие провоцируют недосып, усталость и стресс, отметила врач. По ее словам, при эмоциональной нагрузке в крови растет уровень кортизола, из-за чего появляется сильное чувство голода.

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Специалист добавила, что тяга к соленому — один из признаков таких недугов, как болезнь Аддисона и синдром Барттера.