14 февраля 2024, 13:55
Врач Кашух назвала недосып и стресс причинами тяги к соленой пище
Внезапная любовь к соленой пище может свидетельствовать об изменениях в организме. Одна из причин — гормональная перестройка, например беременность или предменструальный синдром. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Pravda.Ru.
Кроме того, данное пристрастие провоцируют недосып, усталость и стресс, отметила врач. По ее словам, при эмоциональной нагрузке в крови растет уровень кортизола, из-за чего появляется сильное чувство голода.
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Специалист добавила, что тяга к соленому — один из признаков таких недугов, как болезнь Аддисона и синдром Барттера.
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