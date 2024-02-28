Общество 28 февраля 2024, 16:56 Врач Кашух: энергетики могут вызывать психологическую зависимость

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Врач Екатерина Кашух рассказала об опасности главного компонента энергетиков — кофеина. Он стимулирует резкий выброс гормона счастья, из-за чего формируется психологическая зависимость, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, данный ингредиент стимулирует центральную нервную систему. Среди последствий — учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, бессонница, тревожность и головные боли.

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Кроме того, частое употребление энергетиков грозит ухудшением когнитивных способностей и успеваемости, добавила эксперт.