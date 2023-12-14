Общество 14 декабря 2023, 11:59 Врач Картаева указала на отсутствие вреда от краткосрочного переедания мандаринов

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Краткосрочное переедание мандаринов не нанесет вреда здоровью. Однако необходимо индивидуально подбирать свою норму цитрусовых. Об этом сообщила гастроэнтеролог Яна Картаева в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, в день советуют съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов. При этом небольшие отклонения от рекомендации не представляют опасности, пояснила эксперт.

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Она отметила, что употребление мандаринов может сопровождаться болями в животе, вздутием, изжогой и псевдоаллергической реакцией. Чаще всего это не грозит ничем серьезным, добавили «Известия».