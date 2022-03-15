Врач-кардиолог Ашихмин рассказал, в чем заключается ошибка метеочувствительных людей

Преждевременный прием обезболивающих или влияющих на давление препаратов, прежде чем наступит требующая того ситуация, является распространенной ошибкой у метеочувствительных людей. Таким мнением с Lenta.ru поделился врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Профилактически, то есть предупреждая боль, принимать ничего не нужно. Это нонсенс. Конечно, так делать не нужно. Вполне возможно, вы никак и не среагируете на это изменение давления», — отметил врач.

По его словам, есть масса факторов, по которым может болеть голова или подниматься давление. Списывать сбои в самочувствии не стоит лишь на погодные условия, не проконсультировавшись с лечащим доктором.

«Выпейте парацетамол, если у вас болит голова. Если давление скачет — скорректируйте его с врачом. И главное помните, если есть гипертония, то есть давление повышается выше чем 135 на 85, то это та ситуация, когда человека просто нужно лечить», — резюмировал кардиолог.