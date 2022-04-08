Врач-кардиохирург Лищук рассказал о методах спасения раненых военных с Донбасса

Оперирующий хирург, начальник кардиохирургического центра 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Александр Лищук рассказал о схемах спасения тяжелораненых российских солдат с территории Донбасса. Об этом написала «Газета.ru».

По его словам, на первом этапе используется вертолет, потом самолет, который прилетает на подмосковный аэродром Чкаловский. Затем снова используется вертолет, доставляющий пациентов на площадку госпиталя.

«Сначала доставляли в медпункт, потом в медсанбат, потом в госпитальную базу фронта, а оттуда уже во внефронтовой госпиталь. Сейчас же санитарная авиация доставляет бойцов с поля боя в течение двух-трех часов. Вертолетом доставляют к самолету, оттуда летят в аэропорт Чкаловский, который расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, с аэропорта сразу на вертолете в госпиталь Вишневского. На сегодняшний день — это новая схема оказания медпомощи», — сообщил медик.

Он также пояснил, что в тяжелых случаях оказание помощи на месте невозможно, поскольку там нет сложного медицинского оборудования. В госпитале Вишневского специально оборудованы две вертолетные площадки для такой эвакуации.

По словам Лищука, в вертолетах также имеется все необходимое. Там есть и кислород, и аппарат искусственной вентиляции легких, и реанимационный набор.