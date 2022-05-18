Врач Калинин назвал самые распространенные травмы, полученные на даче

Врач общей практики Андрей Калинин рассказал о самых распространенных травмах, которые люди получают во время отдыха на даче. Об этом написал Life.

Как отметил медик, чаще всего на даче люди жалуются на занозы и укусы насекомых. Первые опасны тем, чем несут риск проникновения инфекции в организм, а укусы насекомых также являются входными воротами для проникновения бактерий.

Врач советует закупиться спреями от укусов, а во время хозяйственных работ надевать перчатки.

Также распространенными травмами, по словам Калинина, являются колотые раны. Чаще всего люди травмируются при обращении с электроинструментом. В таком случае стоит обратиться в травмпункт, чтобы сделать профилактику столбняка.

Кроме того, Калинин напомнил о солнечных ожогах и посоветовал всегда иметь с собой на даче автомобильную аптечку и спрей против загара.