facebook_pixel
    18 мая 2022, 11:38

    Врач Калинин назвал самые распространенные травмы, полученные на даче

    Оксана Лавнюженко

    Врач общей практики Андрей Калинин рассказал о самых распространенных травмах, которые люди получают во время отдыха на даче. Об этом написал Life.

    Врач Калинин назвал самые распространенные травмы, полученные на даче

    Как отметил медик, чаще всего на даче люди жалуются на занозы и укусы насекомых. Первые опасны тем, чем несут риск проникновения инфекции в организм, а укусы насекомых также являются входными воротами для проникновения бактерий.

    Врач советует закупиться спреями от укусов, а во время хозяйственных работ надевать перчатки.

    Также распространенными травмами, по словам Калинина, являются колотые раны. Чаще всего люди травмируются при обращении с электроинструментом. В таком случае стоит обратиться в травмпункт, чтобы сделать профилактику столбняка.

    Кроме того, Калинин напомнил о солнечных ожогах и посоветовал всегда иметь с собой на даче автомобильную аптечку и спрей против загара.