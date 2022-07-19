Врач Калинченко рассказала, почему дальтонизм важно диагностировать в раннем возрасте

Дальтонизм — крайне распространенное среди мужчин заболевание, однако оно часто остается не диагностированным. Почему так важно диагностировать его как можно раньше, Общественной службе новостей рассказала заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

Дальтонизм действительно очень широко распространен — с ним рождается каждый 12-й мужчина. Подвержены ему именно мужчины, поскольку ген дальтонизма передается с Х-хромосомой.

«Крайне важно выявлять его в раннем возрасте, потому что есть профессии, которые категорически запрещены людям с дальтонизмом. Это, конечно же, водители. А также хирурги, пилоты, военные (иначе не смогут различать зеленые и красные лучи наводки и так далее) и многие другие профессии», — сказала Калинченко.

Она рассказала, что первая серьезная катастрофа из-за не диагностированного дальтонизма произошла в конце позапрошлого века в Швеции. Машинист паровоза не смог различить красный сигнал, что привело к большому количеству жертв.