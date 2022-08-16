Врач Кабычкин назвал оптимальный вес женской сумки

Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, какой оптимальный вес должен быть у дамской сумки, чтобы не возникло проблем со здоровьем.

По словам медика, сумка на одно плечо должна весить не больше полутора килограммов.

«Если сумка на одно плечо, то она должна весить не больше полутора килограммов. Если это хозяйственные сумки, то до трех килограммов можно носить симметрично в каждой руке. Это оптимальная нагрузка на наш позвоночник и плечевой пояс. Не просто так были сделаны целлофановые пакеты на три килограмма, и если в них положить больше, то они разрываются», — добавил Кабычкин.

Врач отметил, что одним из последствий неправильного ношения сумки может стать головная боль. Вместо сумки он порекомендовал носить рюкзаки. Для мужчин их вес не должен превышать 15 килограммов, а для женщин — 10 килограммов.