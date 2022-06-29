Врач Кабычкин назвал идеальную обувь для жары

Обувь в жаркую погоду для хождения по улице или работы в офисе должна быть хорошо вентилируемой, желательно на пробковой подошве. Об этом NEWS.ru рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

«Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви должен быть не менее четырех сантиметров в высоту», — сказал врач.

По словам врача, ходить в открытой обуви по городу можно только с соблюдением санитарно-гигиенических правил. Лучше всего поддевать под нее хлопчатобумажные носки, поскольку есть опасность натирания кожи, а в образовавшиеся ранки может попасть инфекция.

«Микротравмы кожи никто не отменял. Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком», — цитирует врача ИА НСН.