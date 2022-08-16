Врач Ярцева рассказала, какая температура должна быть установлена на кондиционере во время жары

Во время жаркой погоды температура воздуха на кондиционере должна быть аналогичной комнатной, а ее оптимальное значение — плюс 24–26 градусов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По словам медика, важно соблюдать баланс, чтобы человек, придя домой с улицы, не испытывал резкий холод или резкую жару.

«Даже 22–24 градуса — это нормальная комнатная температура. При такой температуре некоторые люди могут быть в футболке, а другие надевают легкую кофту. Главное, чтобы не дуло, не сидеть под кондиционером. Когда включаете кондиционер, идет поток холодного воздуха, можно простыть», — предупредила терапевт.

В том случае, если человек желает оставить включенным кондиционер в ночное время суток, то температуру на нем можно уменьшить до значений в 20–22 градуса. Главное — хорошо укрыться одеялом, резюмировала медик.