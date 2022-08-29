Врач Яранцева объяснила, почему нельзя хранить лекарства годами

Заведующая кафедрой фармацевтической химии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат фармацевтических наук, доцент Наталья Яранцева в беседе с kp.ru объяснила, почему лекарства не стоит хранить годами.

По словам медика, после окончания срока годности действующее вещество уже разложилось и лечебного эффекта не принесет. Действительно неизвестно, нанесет оно вред человеку, или же нет.

Врач уточнила, что особенно опасно это заблуждение по поводу приема просроченных антибиотиков, гормональных препаратов, лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Но помните, что в этих лекарствах могут также образоваться неактивные метаболиты, токсичные продукты разложения, поселиться микроорганизмы», — сообщила эксперт.

Яранцева уточнила, что в период сильной жары многие лекарства портятся быстрее. Условия хранения большинства препаратов — сухое место при температуре не выше 25 градусов.