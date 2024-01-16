Общество 16 января 2024, 15:19 Врач Янг: употребление обезжиренных продуктов не поможет похудеть

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Эндокринолог Екатерина Янг рассказала о популярных правилах, соблюдение которых якобы помогает избавиться от лишних килограммов. На самом деле эти советы не приведут к желаемому результату, сообщил «Царьград».

Так, некоторые в попытке похудеть включают в рацион обезжиренные продукты. Однако последствием станет рост количества съеденных углеводных продуктов, которые не дают длительного чувства насыщения, пояснила врач.

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Она также отметила, что во время диеты не стоит отказываться от картофеля. Лучше подавать его в вареном виде, добавил сайт «Дни.ру».