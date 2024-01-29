Общество 29 января 2024, 13:04 Врач Янг: рыба и сливочное масло помогут восполнить дефицит витамина D зимой

Читать 360tv в

Недостаток солнечного света в зимний период провоцирует дефицит витамина D в организме. Среди последствий — снижение иммунитета, нарушение сна и ухудшение настроения. Об этом рассказала терапевт-эндокринолог Екатерина Янг в беседе с «ФедералПресс».

По словам врача, восполнить нехватку данного вещества помогут рыба и рыбий жир. Эксперт также посоветовала включить в рацион разнообразные морепродукты, сыр и сливочное масло, добавили «Известия».