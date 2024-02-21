Общество 21 февраля 2024, 19:08 Врач Якушкина назвала коровье молоко и рыбу сильнейшими аллергенами

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Пищевая аллергия представляет серьезную опасность. В зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и плохой наследственностью. Об этом рассказала терапевт Светлана Якушкина в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, особенно сильную реакцию организма вызывают коровье молоко, рыба, морепродукты и яйца. В список аллергенов также попали орехи, грибы и мед.

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Врач напомнила, что проявление данного недуга сопровождается отеком горла, рвотой и даже потерей сознания, добавил сайт kp.ru.