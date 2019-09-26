Врач из Тюмени спас жизнь пассажира во время полета в Петербург

Во время полета Сафонов заметил, что пассажир, сидящий рядом с ним, плохо себя чувствует. Молодого человека начало трясти, он резко побледнел и потерял сознание. Врач Областной клинической больницы № 1 быстро оценил ситуацию и стабилизировал состояние пассажира с помощью лекарств из бортовой аптечки. Мужчина сделал пострадавшему укол глюкозы. После того, как приступ повторился, он сделал еще один укол.

Мужчина пришел в себя и пилотам не пришлось сажать самолет. Сафонов наблюдал за состоянием пассажира на протяжении всего полета. Врач предположил, что мужчина потерял сознание из-за переутомления. Этот случай стал первым в медицинской практике Сафонова.