Врач из Санкт-Петербурга рассказал, что за время пандемии его поразило больше всего

Начальник госпиталя для ветеранов войн Санкт-Петербурга Максим Кабанов рассказал, что за время коронавируса его удивило больше всего. По словам специалиста, ему удалось понять, кто есть кто как в своем коллективе, а также по всему городу в плане работы медицинской службы. Об этом написал «Петербургский дневник».

Кабанов вспоминает, как все главврачи еще в начале пандемии бегали в поисках СИЗов. Порой даже приходилось обращаться в строительные магазины, на склады и закупать монтажные комбинезоны «Каспер». Когда в госпитале заканчивались респираторы, Кабанов звонил в Боткинскую и просил их в долг на три-четыре дня. Главные врачи петербургских больниц делились всем тем, что у них имелось без всяких расписок и оформлений. Все это, по словам главврача, дало понять, что в городе нет проблем между стационарами. Эта взаимопомощь помогла выживать в самом начале.

«Борьба с пандемией — это командная работа, которая позволяет чувствовать плечо соседа. Как моих коллег, так и профильного комитета, правительства города. Мы ничего не смогли бы без поддержки друг друга, без наших 2000 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн. Быстрое решение вопросов, оперативное решение рабочих моментов, переформатирование с учетом конкретной ситуации — это позволяет нам идти с волны на волну, работать как в режиме инфекции, так и в режиме обычного стационара, перестраиваться и принимать пациентов на то количество коечного фонда, которое нужно развернуть», — заключил медик.