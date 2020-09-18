Врач из Петербурга пойдет под суд за бегство с места ДТП

В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Авария произошла в боковом проезде проспекта Испытателей. По версии следствия, врач наехал на женщину и скрылся с места происшествия. Он не вызвал скорую помощь и не предпринял никаких мер для помощи пострадавшей, которая получила тяжелые травмы.

Вместо этого водитель заявил через службу экстренных вызовов по номеру 122, что его машину якобы угнали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Оставление в опасности».