Врач из Красноярска сделал предложение своей коллеге в красной зоне

Красноярский врач больницы сделал предложение руки и сердце своей коллеге в красной зоне. Он предложил ей руку и сердце в канун Нового года. Пара познакомилась в апреле, во время работы в ковидном госпитале.

Предложение руки и сердца врач-травматолог, хирург больницы Игорь Анохин сделал ординатору-анестезиологу КрасГМУ Екатерине Внуковой возле елки в красной зоне. Все присутствующие, как и положено, были одеты в специальные костюмы, даже во время такого торжественного события, снимать их нельзя.

По такому случаю Анохин украсил свой костюм — на спине ему нарисовали красное сердце, которое пронзила стрела. По традиции, он встал на одно колено, а когда невеста согласилась, надел ей на палец кольцо. Из-за перчаток оно не налезло, однако пара под крики «Горько!» обнялась и изобразила страстный поцелуй. Поцеловаться по-настоящему им помешали маски.

Екатерина рассказала изданию «NGS24.RU», что познакомились они в ковидном госпитале в апреле. Со временем стали общаться за пределами больницы. Через месяц девушка покинула красную зону, Игорю пришлось работать дольше.

«Потом снова работали вместе, помогали пациентам бороться с вирусом. Когда поженимся, точно еще не решили. Однозначно, когда ситуация с коронавирусом станет спокойнее», — рассказала она.

Девушка считает, что сейчас важнее, чтобы они были на работе. В будущем, когда границы откроются, пара планирует отправиться в совместное путешествие.