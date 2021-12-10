Врач из Красноярска осудил мужчину, который не разрешил своей матери ставить прививку от ковида

Кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Хиновкер рассказал историю своей пациентки, которой сын запрещал делать вакцину от коронавируса. Об этом написал NGS24.RU.

По словам медика, к нему на прием пришла 70-летняя пациентка в сопровождении своего сына. После осмотра врач сообщил женщине, что ей необходима госпитализация, и поинтересовался, делала ли она прививку от коронавируса. Пациентка дала отрицательный ответ и добавила, что ставить вакцину ей запрещает ее сын.

«И он мне на голубом глазу объясняет, что прививки ставят, чтобы поселить вирус в организме человека, и это вообще заговор. Все хотят убить нас. Когда подобные вещи бывают где-то далеко, я на это спокойно реагирую. Но когда мне это говорят в лицо, я почему-то вскипаю», — заявил Хиновкер.

Он отметил, что на протяжении пандемии ежедневно наблюдает в ковид-стационаре по 15 новых пациентов, причем один или два ежедневно из них умирают. Врач в своем видеобращении добавил, что такие запреты, особенно в отношении пожилых людей, просто не поддаются его пониманию.

«Вы знаете, что я заведую ковидным отделением реанимации? Врачи устали от беспомощности, они выгорели. И вы мне говорите, что маму не прививаете, потому что мировой заговор? Маму свою за что? Бог с ним, темный человек», — эмоционально заключил свой монолог медик.