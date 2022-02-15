Врач из красной зоны Карпов объяснил, что означает цитокиновый шлейф

Заведующий отделением инфекционного корпуса Клинической больницы Св. Луки, врач-терапевт, врач-пульмонолог Юлий Карпов рассказал, что такое цитокиновый шлейф, а также спрогнозировал вероятные даты окончания пандемии коронавируса. Об этом написал «Петербургский дневник».

После инфекции вне зависимости от тяжести заболевания у человека остается цитокиновый шлейф. К нему относятся: астенизация, проливной пот, субфебрильная температура, спонтанные сердцебиения вне зависимости от нагрузок, нарушения сна, нарушения цифровой памяти, когнитивные расстройства. Все это может оставаться у человека до трех месяцев.

«Я сам, кстати, будучи человеком достаточно сдержанным и скрытным, все это испытал на себе после перенесенного еще в 2020 году заболевания, когда мало что знали о его последствиях. Помню, что долго мучил коллег вопросами: „Что это со мной“», — рассказал специалист.

Он отметил, что, скорее всего, эта волна должна быть либо последней, либо последней масштабной. Врач надеется, что к концу этого года можно будет выдохнуть, а коронавирус станет всего лишь сезонной инфекцией.